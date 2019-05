Saudi-Arabien zählt vor allem durch seine bereits jahrzehntedauernden Ölexporte zu den reichsten Ländern der Erde und steht gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit unter den Top 20. Mittels des vorliegenden ETFs können Anleger an der Performance des Aktienmarktes einer der größten Volkswirtschaften in der Golfregion partizipieren.

