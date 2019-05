Bei der renalen Denervierung handelt es sich um ein minimalinvasives Therapieverfahren, das zur Behandlung von chronischem Bluthochdruck eingesetzt wird. Dabei wird ein spezieller Katheter an das feine Nervengeflecht um die Nierenschlagader angesetzt, der die Nerven mittels Strom-Impulsen verödet. Die Katheterablation verhindert das Ausschütten von Blutdruck erhöhenden Hormonen, damit sich der Blutdruck langfristig normalisiert. Um möglichst viele Nerven auf diese Weise zu veröden, wiederholt der Katheter die Ablation an mehreren Stellen entlang der Nervenbahn, wobei der HF-Ablationsgenerator an jeder Stelle zirka 60 Sekunden aktiviert bleibt.

Um Ärzten eine deutlich schnellere und kosteneffizientere Behandlung zu ermöglichen, entschloss sich ein Medizingerätehersteller zu einem Neudesign seines renalen Denervierung-Systems. Dabei sollte ein neues technisches Verfahren zum Einsatz kommen, bei dem mehrere verbundene Elektroden gleichzeitig an den Nervenenden angebracht werden und gezielt hochfrequente Energie (HF) abgeben. Eine schnelle Konzeptualisierung war für den Hersteller entscheidend, um das innovative Gerät schnellstmöglich auf den Markt zu bringen und sich so frühzeitig Marktanteile zu sichern. In der Regel sind für die Entwicklung eines komplexen Geräts dieser Größenordnung 30 Monate nötig. Für die Entwicklung, Fertigung und Markteinführung des neuen Systems erwartete der Medizingerätehersteller eine Realisierung in nur 18 Monaten.

In vier Phasen zu einem kohärenten Konzept

Der Gerätehersteller wandte sich an Plexus und nutzte den "Concept ...

