Wien (www.anleihencheck.de) - Das Marktthema in der abgelaufenen Woche war sicher die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bzw. wie die gefassten Beschlüsse zu interpretieren sind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie erwartet habe die EZB ein Maßnahmenpaket zur geldpolitischen Lockerung verabschiedet. Neben einer Senkung des Einlagesatzes seien die Konditionen für die langfristigen Refinanzierungsgeschäfte nachgebessert (niedrigerer Zins, längere Laufzeit) und die Wiederaufnahme der Anleihekäufe beschlossen worden. Am Staatsanleihemarkt sei das Paket zunächst als überraschend expansiv aufgenommen worden und die Anleiherenditen seien zurückgegangen. Erst auf den zweiten Blick sei die Auslegung korrigiert worden, dass die Negativzinspolitik "ewig" fortgesetzt werden und Anleihekäufe "für immer" erfolgen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...