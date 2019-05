STEICO SE: Nachhaltiges Wachstum mit hoher Profitabilität DGAP-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung STEICO SE: Nachhaltiges Wachstum mit hoher Profitabilität 01.05.2019 / 09:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STEICO SE: Nachhaltiges Wachstum mit hoher Profitabilität * Jahresabschluss 2018 bestätigt vorläufige Zahlen * Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vor * Positives erstes Quartal mit deutlichem Umsatz- und Ergebnissprung Feldkirchen bei München, 01. Mai 2019 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 sowie die Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Geschäftsentwicklung 2018 Kennzahl 2018 2017 Umsatzerlöse 252,0 Mio. EUR 230,3 Mio. EUR Gesamtleistung (GL) 254,1 Mio. EUR 232,3 Mio. EUR EBITDA 44,4 Mio. EUR 37,9 Mio. EUR EBITDA-Marge in % GL 17,5 % 16,3 % EBIT 24,6 Mio. EUR 22,0 Mio. EUR EBIT-Marge in % GL 9,7% 9,5 % Konzernjahresüberschuss 16,2 Mio. EUR 15,3 Mio. EUR Gewinn je Aktie 1,15 EUR 1,08 EUR Eigenkapitalquote in % 53,7% 53,9 % (zum 31.12.) Mit 9,4% Umsatzsteigerung auf 252,0 Mio. EUR konnte STEICO im Jahr 2018 die Wachstumsstory fortsetzen und weist erneut das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte aus. Die Ergebnisse konnten sogar überproportional auf neue Rekordwerte gesteigert werden. Das EBITDA legte um 17,1% auf 44,4 Mio. EUR zu, das EBIT wuchs um 11,6% auf 24,6 Mio. EUR. Insbesondere Holzfaser-Dämmstoffe (+10,6%) und Furnierschichtholz / LVL (+46,3%) zeigten sich als Zugpferde der positiven Entwicklung. Bei LVL wäre sogar ein noch stärkeres Wachstum möglich gewesen. Jedoch wirkten sich bei der zweiten LVL-Produktionslinie technische Aspekte in den ersten Monaten der Anlaufphase dämpfend auf die Ausbringungsmenge aus. Diese Kapazitäten können voraussichtlich in 2019 ausgeschöpft werden. Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,15 EUR (Vorjahr: 1,08 EUR). Dividendenvorschlag Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung schlägt der Verwaltungsrat der Hauptversammlung am 27. Juni 2019 vor, den Bilanzgewinn 2018 der STEICO SE zur Ausschüttung einer Dividende von 0,25 EUR je Aktie zu verwenden (Dividende 2017: 0,21 EUR je Aktie). Das Volumen der Ausschüttung würde insgesamt 3.520.866,25 EUR betragen. Positives erstes Quartal 2019 mit deutlichem Umsatz- und Ergebnissprung Für das erste Quartal 2019 kann der STEICO Konzern erneut Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnissen ausweisen. Der Umsatz konnte um 19,8% auf 70,9 Mio. EUR zulegen. Der Umsatzanstieg wurde in erster Linie durch ökologische Dämmstoffe und Furnierschichtholz getragen. Die Ergebnisse konnten im ersten Quartal überproportional gesteigert werden. So wuchs das EBITDA um 37,8% auf 13,0 Mio. und das EBIT stieg um 37,5% auf 6,6 Mio. EUR. Die sehr erfreulichen Zuwächse stehen jedoch einem verhältnismäßig schwachen ersten Quartal 2018 gegenüber. Zudem ist aufgrund einer Preiserhöhung zum 01. März 2019 damit zu rechnen, dass die ersten beiden Monate des abgelaufenen Quartals auch durch Vorzieheffekte geprägt sind. Kennzahl Q1 2019 Q1 2018 Umsatzerlöse 70,9 Mio. EUR 59,2 Mio. EUR Gesamtleistung (GL) 70,8 Mio. EUR 58,1 Mio. EUR EBITDA 13,0 Mio. EUR 9,5 Mio. EUR EBITDA-Marge in % GL 18,4 % 16,3 % EBIT 6,6 Mio. EUR 4,8 Mio. EUR EBIT-Marge in % GL 9,4% 8,3 % Periodenüberschuss 4,6 Mio. EUR 3,2 Mio. EUR Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich das Wachstum in den kommenden Quartalen dynamisch fortsetzen wird. Ausblick Die Geschäftsleitung sieht dem Gesamtjahr 2019 weiterhin sehr positiv entgegen. Sowohl Deutschland wie auch die anderen Kernmärkte weisen eine stabile Baukonjunktur sowie einen dynamisch agierenden Holzbausektor auf. Einen Unsicherheitsfaktor stellt hingegen der weitere Verlauf des "Brexit" dar, der vom STEICO Management intensiv beobachtet wird. Dank neuer Kapazitäten bei den Holzfaser-Dämmstoffen und Kapazitätsreserven bei Furnierschichtholz ist der STEICO Konzern für die Fortsetzung des Wachstums hervorragend aufgestellt. Das Direktorium bestätigt daher den Ausblick für 2019 mit einem Umsatzwachstum oberhalb von 10% und einer EBIT-Quote zwischen 9% und 10% (in Bezug auf die Gesamtleistung). Die vollständigen Berichte stehen unter www.steico.com/ir zum Download bereit. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Dämmplatten mit aussteifender Wirkung sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Stegträger und Furnierschichtholz (LVL) bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv. Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude.. Kontakt
Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland
ISIN: DE000A0LR936