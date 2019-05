Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 51 Euro angehoben. Der Ausblick für Essenslieferanten sei weiter viel versprechend, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Delivery Hero sei nun sein bevorzugter Wert in der Branche. Bei dem Unternehmen gingen die Investitionen zurück und das Umsatzwachstum ziehe an, so dass sich bei den Aktien das Verhältnis von Chancen und Risiken verbessere./la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 00:45 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2E4K43