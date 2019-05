Nur wenige Tage nach dem Start in München kann Catabasis (WKN: A2PBC0) mit Hamburg nun die zweite und letzte deutsche Standortaktivierung für den globalen PolarisDMD-Trial zur Evaluierung des DMD-Produktkandidaten Edasalonexent vermelden. Mittlerweile rekrutieren bereits rund 70% der weltweit geplanten Zentren junge Patienten mit der tödlichen und unheilbaren Muskeldystrophie-Erkrankung Duchenne.

Die Studienleitung in Hamburg liegt in den Händen von Dr. med. Jessika Johannsen, die schon seit Jahren dramatische DMD-Fälle begleitet. Mit Edasalonexent könnte erstmals eine steroidfreie und damit nebenwirkungsarme Grundtherapie für alle Duchenne-Erkranten den Weg auf den Markt finden. Nach überragenden Phase-2-Resultaten sollen bereits in circa einem Jahr Ergebnisse vorliegen, auf dessen Basis ein Zulassungsantrag erfolgen kann. Das Marktpotenzial ist gigantisch.

Catabasis berichtet am 14. Mai - Conference Call angekündigt

Gestern gab Catabasis bekannt, am Dienstag, 14. Mai, Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres vorzulegen und über die laufende Geschäftsentwicklung zu berichten. Der anschließende Conference Call ist auf ...

