Von Robb M. Stewart

SYDNEY (Dow Jones)--Eine Erholung der Bankaktien in Australien hat der Börse in Sydney am Mittwoch zu ihrem stärksten Handelstag seit einer Woche verholfen. Die meisten Börsen in Asien blieben wegen des Tags der Arbeit geschlossen. In Japan ruht der Handel während der sogenannten "Goldenen Woche", in der in diesem Jahr auch der Thronwechsel stattfindet, bis einschließlich Montag, 6. Mai.

Die Australia & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) legte ihre Zahlen für das erste Halbjahr vor, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen. Das reichte aus, um den S&P/ASX-200 nach zwei Tagen mit Verlusten wieder steigen zu lassen. Der Index blieb im Tagesverlauf weitgehend stabil und schloss 50,4 Punkte oder 0,8 Prozent im Plus bei 6375,9 Punkten. Zu dem breit gestützten Anstieg trugen die vier größten Banken des Landes zusammen fast 24 Punkte bei.

Die Banken werden auch im Donnerstag im Fokus stehen, wenn die National Australia Bank ihre Geschäftszahlen vorlegt. Analysten achten darauf, ob der Gegenwind die Bank dazu zwingt, ihre Dividende zu kürzen.

Neuseelands NZX-50 gab 0,5 Prozent auf 9966,42 Punkte ab, nachdem die Zahlen des Milchproduzenten 2A Milk enttäuschten. Die Arbeitslosenquote des Landes ist im ersten Quartal stärker als erwartet gesunken. Damit könnte es fraglich werden, ob die Notenbank Reserve Bank of New Zealand ihre Zinsen tatsächlich, wie zuletzt signalisiert, senken wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2019 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.