München (ots) - Wie's im April war, so schließt man aufs Wetter im ganzen Jahr. Na, wenn's für Wetterfrösche funktioniert - dann darf diese Bauernregel gut und gerne auch für die Einschaltquoten von TELE 5 gelten.



Der Monat April war in seiner Werbeblockreichweite und in den Marktteilen für den Vorabend der stärkste April der Sendergeschichte - kein Scherz!



Zwischen 17-20 Uhr hat TELE 5 starke 1,8% in der Kernzielgruppe erreicht.



In der vermarktbaren Zeitschiene insgesamt, von 13.00 Uhr bis 01.00 Uhr haben die Werbepausen von TELE 5 durchschnittlich 115.000 Zuschauer in ihren Bann gezogen.



Der Vorabend auf TELE 5 konnte sogar noch ein wenig höher auftrumpfen - in der Zeitschiene von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr haben im Schnitt 130.000 Zuschauer die Finger von der Fernbedienung gelassen und sind treu drangeblieben.



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, Marktstandard: TV Alle Angaben für Erw. 20-59 J. sofern nicht anders angegeben.



