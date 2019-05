Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal von 126 auf 144 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarehersteller sei stark in das Jahr gestartet und habe insbesondere im Kerngeschäft erneut sehr gut abgeschnitten, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Munda passte seine Schätzungen entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die jüngsten Zukäufe./la/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 08:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-05-01/11:59

ISIN: DE0006452907