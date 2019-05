Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass das Unternehmen den Verkauf seiner Laborsparte an eine von CSL

Capital Management, L.P. ("CSL Capital") geleitete Gruppe für 206

Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen hat.



Weatherford hatte im Oktober 2018 eine endgültige Vereinbarung

über den Verkauf seiner Geschäftsbereichs Labordienstleistungen und

geologische Analyse einschließlich Belegschaft und damit verbundener

Verträge unterzeichnet. Die Transaktion ist eine von mehreren

geplanten Veräußerungen, um das Portfolio neu auf die am besten zur

langfristigen Unternehmensstrategie passenden Kerngeschäfte

auszurichten und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu entlasten.



"Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion mit CSL

Capital Management, da CSL Capital über eine überzeugende

Erfolgsbilanz bei Investitionen im Energy Services-Bereich verfügt",

erklärt Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer von

Weatherford. "Unsere Teams haben in den letzten Monaten eng

zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang für unsere

Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu gewährleisten. Wir glauben,

dass unsere Kunden mit dieser Transaktion die Möglichkeit erhalten,

ihre Geschäftstätigkeit durch einen erstklassigen Labor- und

Lagerstätten-Dienstleister mit hochqualifizierter Belegschaft zu

maximieren".



"Wir freuen uns, diese Transaktion mit Weatherford abschließen zu

können, und blicken einer engen Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern

und Kunden dieses neuen eigenständigen und unabhängigen

Labordienstleisters entgegen, der unter dem Namen Stratum Reservoir

firmieren wird. Wir werden das Geschäft von Stratum Reservoir nach

dem Closing durch Investitionen erweitern, um die Führungsposition

dieses Weltklasse-Unternehmens für Labor-Services und

Lagerstättenanalyse weiter auszubauen und auch die künftigen

Anforderungen des Energiesektors erfüllen zu können", sagt Charlie

Leykum, Gründungspartner von CSL Capital. "Wir wissen zudem die

Bemühungen des Weatherford-Teams zu schätzen, die mit zum heutigen

Abschluss geführt haben, und freuen uns auf unsere weitere

Zusammenarbeit".



"Ich freue mich über die Gelegenheit, mit den exzellenten

Mitarbeitern von Stratum Reservoir zusammenzuarbeiten, um ein

marktführendes Labor-Geschäft in den Geowissenschaften aufzubauen.

Wir werden uns dabei auf technische Lösungen konzentrieren, die

Mehrwert bringen und unseren Kunden helfen, ein fundiertes

Verständnis ihrer Energieressourcen zu entwickeln", erklärt Ricardo

Carossino, neu ernannter CEO von Stratum Reservoir.



CSL Capital hat partnerschaftlich mit dem Carlyle Energy Mezzanine

Opportunities Fund II, L.P. ("Carlyle") gearbeitet, um die

Akquisition zum Abschluss zu bringen.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

700 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

26.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com

Informationen zu CSL Capital



CSL Capital ist eine bei der SEC registrierte Investmentfirma, die

sich auf Energiedienstleistungen und das Ausrüstungsgeschäft in den

USA konzentriert. Das Portfolio des 2008 gegründeten und in Houston,

Texas, ansässigen Unternehmens umfasst aktuell mehrere

Anlagebereiche, darunter De Novo-Investments, Wachstum,

Rekapitalisierung, sowie andere Investitionen. Zu den Partnern von

CSL Capital zählen Finanzinstitute, Stiftungen und Family Offices und

weitere institutionelle Gruppen. CSL Capital konnte seit der Gründung

im Jahre 2008 mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und

Beteiligungszusagen in verschiedenen Anlageformen versammeln. Weitere

Information finden Sie unter www.cslenergy.com.



Informationen zu The Carlyle Group



The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ist eine a global tätige

Investmentgesellschaft mit fundierter Branchenexpertise, die privates

Kapital in vier unterschiedlichen Segmenten einsetzt: Corporate

Private Equity, Real Assets, Global Credit und Investment Solutions.

Das verwaltete Vermögen beträgt 216 Milliarden US-Dollar (Stand 31.

Dezember 2018). Der Unternehmenszweck von Carlyle liegt in klugen

Investitionen und Wertschöpfung - für seine Investoren, seine

Portfoliounternehmen und für die Gemeinschaften, in denen wir leben

und in die wir investieren. The Carlyle Group beschäftigt mehr als

1.650 Mitarbeiter in 31 Büros auf sechs Kontinenten.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im

Sinne des Bundesrechts, darunter Aussagen im Zusammenhang mit den in

dieser Pressemitteilung beschriebenen Verkaufstransaktionen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie

"glauben", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen",

"planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird

sein", sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Solche Aussagen unterliegen erheblichen Risiken, Annahmen

und Ungewissheiten. Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich

von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten

Ergebnissen abweichen, sind in den zukunftsgerichteten Aussagen und

Risikofaktoren im Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K

für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in anderen,

von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen beschrieben. Weatherford verpflichtet sich

in keiner Weise zur Korrektur oder Aktualisierung zukunftsbezogener

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen

Wertpapiergesetzen erforderlich ist.



