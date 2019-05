Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AMS nach Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe das obere Ende der Erwartungen erreicht und auch der Ausblick überzeuge, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Halbleiterunternehmen nun seine Kosten besser im Griff./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 13:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-01/12:44

ISIN: AT0000A18XM4