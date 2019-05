Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Das britische Pharmaunternehmen Glaxosmithkline hat seinen Vorsteuergewinn im ersten Quartal um 17 Prozent auf 1,3 Milliarden Pfund Sterling gesteigert und damit die Prognosen der Analysten übertroffen. Auch das Umsatzplus von 6,1 Prozent auf 7,66 Milliarden Pfund lag über den Erwartungen.

Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 30,1 Pence, wie das Unternehmen mitteilte. Die Marktprognosen hatten bei 25,9 Pence gelegen. Glaxo profitierte von einer erhöhten Nachfrage und dem positiven Effekt, die Pflegeproduktesparte vergangenes Jahr vollständig unter die eigene Kontrolle gebracht zu haben.

Der Pharmakonzern kündigte an, das laufende Restrukturierungsprogramm werde bis 2021 Kosten von 1,75 Milliarden Pfund verursachen. Dafür sollen dann jährliche Einsparungen von 450 Millionen Pfund möglich werden. Das Geld soll in einen Ausbau der eigenen Produktentwicklung und in das Marketing fließen.

Glaxo bestätigte die Prognose, den bereinigten Gewinn je Aktie wechselkursbereinigt im laufenden Jahr um 5 bis 9 Prozent zu steigern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2019 07:53 ET (11:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.