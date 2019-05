Platzierung gründet auf ganzheitlicher Sichtweise und Umsetzungskompetenz

C.H. Robinson gibt heute bekannt, dass seine TMC-Abteilung von Gartner als "Challenger" im Magic Quadrant 2019 für Transportmanagementsysteme* benannt wurde. Die Platzierung von TMC gründet auf der ganzheitlichen Sichtweise und der Umsetzungskompetenz des Unternehmens.

In der Gartner-Studie heißt es: "Aufgrund der Schwierigkeiten im Transportwesen im Zusammenhang mit knappen Ressourcen, höheren Kosten und Ansprüchen der Kunden nimmt der Bedarf an Technologie zu."

Das internationale Transportmanagementsystem (TMS) von TMC, Navisphere, verbindet Speditionsbetriebe über eine einzige Technologieplattform mit ihren Lieferanten, Transporteuren und Kunden, die sämtlichen Modi und Regionen gerecht wird. Darüber hinaus verbindet das Managed-TMS-Angebot von TMC die Navisphere-Technologie mit Managed Services, die von Teams aus erfahrenen Logistikfachleuten auf der ganzen Welt erbracht werden. Die Speditionen erhalten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, um wertvolle Erkenntnisse zu erhalten, Störungen proaktiv abzufedern und den Service für ihre Kunden zu verbessern.

"Wir betrachten unsere Platzierung im Challengers-Quadranten durch Gartner als Bestätigung dafür, dass wir gezielt die weltweit bestmögliche TMS-Technologie anbieten und unsere Lieferkettenexperten dabei als Verlängerung der Teams der Kunden agieren", sagte Jordan Kass, Leiter des Bereichs Managed Services, zu dem auch die Leitung von TMC und Freightview gehört. Freightview ist ein TMS mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Speditionen.

"Aufgrund unserer Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit einigen der größten, anspruchsvollsten Speditionsfirmen der Welt können wir weiterhin Innovationen voranbringen, in die Plattform investieren und dabei unseren Auftrag weiterverfolgen, die Lieferketten der Welt miteinander zu vernetzen, zu automatisieren und zu optimieren. Wir sind in der Lage, unsere Erfahrung zu nutzen und zu skalieren, um Kunden einen Informationsvorsprung zu bieten, der zu besseren Ergebnissen führt", sagte Kass. "Wir maximieren zudem die Qualität für die Kunden mit unserem fähigen Team, das komplexen Bedarf in Lösungen umsetzt, mit denen Geld gespart und die Leistung verbessert wird".

Als Abteilung von C.H. Robinson nutzt TMC den Umfang des Netzwerks aus geprüften weltweiten Transportdienstleistern des externen Logistikdienstleisters. Mit mehr als 73.000 Transporteuren aus sämtlichen Bereichen, die weltweit in sein TMS eingegliedert sind, bietet TMC eines der größten Transportnetzwerke aller TMS-Anbieter.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über C.H. Robinson

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, den globalen Handel zu beschleunigen, um eine nahtlose Lieferung von Produkten und Waren, die für die Weltwirtschaft wichtig sind, sicherzustellen. Mittels der Stärken unserer kompetenten Mitarbeiter, bewährter Verfahren und globaler Technologien tragen wir dazu bei, dass unsere Kunden nicht härter, sondern effektiver arbeiten können. Als einer der weltweit größten externen Logistikdienstleister (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser integriertes Geschäftsstellennetz sowie mit mehr als 15.000 Mitarbeitern ein breites Portfolio mit Logistik-Services, Frischwaren-Sourcing und Managed Services für mehr als 124.000 Kunden und 76.000 aktive Vertragsspediteure bereit. Außerdem spenden unser Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter einer Vielzahl von Organisationen jährlich Millionen von Dollar. C.H. Robinson (CHRW) hat seinen Sitz in Eden Prairie, Minnesota, und ist seit 1997 an der Börse notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.chrobinson.com.

Über TMC, ein Unternehmensbereich von C.H. Robinson

Globale Lieferketten werden immer komplexer. Unternehmen benötigen die neueste Technologie sowie Branchenfachwissen, um Fortschritte zu erzielen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben. TMC, ein Unternehmensbereich von C.H. Robinson, versteht, was Lieferketten schneller, stärker und effizienter macht. Als führender Anbieter im Bereich globales Logistikmanagement vereinen wir Branchenfachwissen mit unserer globalen Technologieplattform Navisphere und unterstützen so die komplexesten Lieferketten der Welt. Unsere Logistikexperten sind an fünf Control Tower-Standorten rund um die Welt tätig: Amsterdam, Chicago, São Paulo, Shanghai und Wroclaw. Dieses Control Tower-Netzwerk wird durch unsere Technologieplattform unterstützt und verbindet unsere Kunden mit ihren Lieferanten und Lieferkettenpartnern. Unsere Kunden nutzen diese Kapazitäten, um ihre Logistik in über 170 Ländern über sämtliche Transportmodi hinweg zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mytmc.com.

