Nur sechs Marihuana-Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4) ist neu an der NYSE, während Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) die erste Marihuana-Aktie war, die im Dezember 2016 aufgenommen wurde. Wenn man den Zeitraum berücksichtigt, in dem die Aktien an kanadischen Börsen gehandelt wurden, bevor sie an der NYSE notiert wurden, war CannTrust der größere Gewinner von beiden. Wenn man jedoch nur die Performance an der NYSE sieht, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...