Yverdon-les-Bains (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100021962 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021962 -



Epsitec SA, der Westschweizer Hersteller der Crésus

Unternehmenssoftware ist seit Jahren ein Marktführer in der Romandie.

Dank zunehmender Beliebtheit der Software bei Deutsch-schweizer KMU,

hat das Unternehmen neu ein Büro in Winterthur mit 2 Mitarbeitenden.



Epsitec SA entwickelt seit 40 Jahren Unternehmenssoftware für die

Schweizer KMU-Landschaft. Heute werden die Produkte Crésus

Finanzbuchhaltung, Crésus Faktura und Crésus Lohn täglich in der

gesamten Schweiz eingesetzt.



Die durch Swissdec-zertifizierte Lohnsoftware ist seit mehreren

Jahren schweizweit führend bei der Anzahl elektronischer

Lohnmeldungen. Laut Swissdec (Statistik Stand 2018) wurden im Jahr

468 000 Löhne mit Crésus digital abgerechnet, und das für insgesamt

52 000 Lohnmeldungen.



«Unsere Anstrengungen der vergangenen 6 Jahre - unsere

Software-Module in der Deutschschweiz bekannter zu machen - tragen

endlich Früchte», freut sich Olivier Leuenberger, kaufmännischer

Leiter und stellvertretender Direktor von Epsitec SA.



Um der wachsenden Kundenbasis im deutschsprachigen Landesteil

ebenfalls einen erstklassigen Service anbieten zu können, führt

Epsitec SA neu auch Räumlichkeiten in Winterthur. Die Teamkollegen

vor Ort, Sonja Strickler und Lars Häberlin, verfügen über jahrelange

Erfahrung im Umgang mit den Crésus Produkten und deren Integration

für Firmen und Vereine. «Nebst einem guten Kundenservice möchten wir

auch in Zukunft weiteren Interessenten die Vorteile unserer Lösungen

aufzeigen», fügt Herr Leuenberger weiter an.



Originaltext: Epsitec SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021962

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021962.rss2



Kontakt:

Olivier Leuenberger

kaufmännischer Leiter und stellvertretender Direktor

Epsitec SA

079 957 06 02

024 426 13 34

leuenberger@epsitec.ch



Epsitec SA

rue de Neuchâtel 32

1400 Yverdon-les-Bains