IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth gibt bekannt, dass Luxus- und Wellnessfachgeschäfte in den USA die Hanfprodukte von Urban Juve ins Sortiment aufnehmen werden

1. Mai 2019 - Vancouver, B.C., Kanada - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTC:BOSQF) (Frankfurt: YG3) und seine Tochtergesellschaft Urban Juve geben den Abschluss neuer Einzelhandelsverträge mit Luxus-Spas sowie Wellness- und Fachgeschäften in den USA bekannt. Urban Juve vertreibt eine umfangreiche, vom Ayurveda inspirierte Unisex-Produktlinie aus natürlichen Hautpflegeprodukten mit Hanfwurzel- und anderen ätherischen Ölen.

Durch Einzelhändler für Luxus-Wellnessartikel werden Arizona, Florida, North Carolina sowie South Carolina die ersten US-Bundesstaaten sein, die die Marke Urban Juve den Verbrauchern vorstellen.

Das erste amerikanische Luxus-Spa, das die neuen und hochgelobten Produkte von Urban Juve haben wird, wird diesen Monat bekannt gegeben.

Wir freuen uns sehr über diese neuen Kundenbeziehungen in den USA, meint Penny Green, President & CEO von Yield Growth. Firmen, die in Sonnenstaaten wie Arizona und Florida tätig sind, zeigen ein wachsendes Interesse an unseren Produkten, insbesondere wegen der beruhigenden After-Sun-Wirkung der Urban Juve-Produkte.

Die Qualität der natürlichen Inhaltsstoffe und unserer einzigartigen Rezepturen hebt uns deutlich von der Konkurrenz ab. Ein Beispiel dafür ist Urban Juves Daily Ritual Oil mit regenerativen und hydratisierenden Inhaltsstoffen, wie beispielsweise unsere geschützten Inhaltsstoffe Cannabis Sativa -Hanfwurzelextrakt, Persea Gratissima (Avocado)-Öl, Prunus Amygdalus Dulcis (Süßmandel)-Öl, Lavandula Angustifolia (Lavendel)-Öl und Elettaria Cardamomum (Kardamom)-Samenextrakt. Sie sind ethisch unbedenklich, wurden niemals an Tieren getestet und sind schadstofffrei, weshalb wir voll und ganz hinter unseren Rezepturen und deren Herstellungsprozess stehen. Das merkt auch der Markt.

Sticky Hemp CBD Co., ein Fachhändler für Bezug und Verkauf von CBD-Produkten mit Sitz in Charlotte, USA, ist ein weiteres Beispiel für einen neuen Kunden, der vom Nutzen für alternde, der Sonne ausgesetzte Haut sowie von den hochwertigen Inhaltsstoffen von Urban Juve überzeugt ist. Den sehr anspruchsvollen Kunden gefallen Verpackung und Preisgestaltung der Marke und die Hautpflegeprodukte sind für Firmen jeglicher Größe erhältlich.

Seit Dezember 2018 hat sich Urban Juve fast 100 Einzelhandelsstandorte in ganz Nordamerika gesichert, welche die Produkte des Unternehmens führen werden. Zurzeit sind Verhandlungen mit namhaften Einzelhandelsketten, sogar in Hongkong, im Gange, welche die Marke einem wachsenden, globalen Kundenstamm präsentieren möchten.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. widmet sich dem schnellen und nachhaltigen Wachstum von Cannabis-Wellness-Produkte. Es entwickelt, produziert und vertreibt mit Cannabis und Hanf angereicherte Luxusprodukte der Marken Urban Juve und Wright & Well und entwickelt einen Produktkatalog mit mehr als 200 Wellness- und Schönheitsprodukten. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt, der laut dem Global Wellness Institute einen 4,2 Milliarden Dollar schwere globale Wirtschaftssektor darstellt, durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Management- und Beraterteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, verfügt über eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologien und Rezepturen zur Extraktion von Hanföl. Yield Growth baut anspruchsvolle internationale Vertriebskanäle auf und hat eine Konsumentenmarketing- und Vertriebsallianz mit ipsy, der weltweit größten Beauty-Community.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

