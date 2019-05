Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewinnschwäche der Banken des Euroraums ist nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos Besorgnis erregend, weil sie die Finanzstabilität beeinträchtigt. Allerdings sieht die Europäische Zentralbank (EZB) die Ursache dieser Gewinnschwäche nicht hauptsächlich im niedrigen Zinsniveau oder dem sogar negativen Einlagenzins, sondern in anderen, strukturellen Gründen.

"Die strukturelle Gewinnschwäche des Euroraum-Bankensektors bleibt mit Blick auf Finanzstabilität und Geldpolitik Besorgnis erregend", sagte De Guindos laut schriftlich verbreitetem Redetext in London. Eine Eigenkapitalrendite unterhalb der Kapitalkosten sei langfristig nicht tragbar. "Die Ursache der niedrigen Profitabilität sind größenteils strukturell und erfordern daher strukturelle Lösungen", sagte der EZB-Vizepräsident.

Die EZB sieht er dabei allerdings nicht in der Pflicht. "Die Nettozinseinnahmen sind in den Jahren 2015 bis 2018 gemessen am Eigenkapital nur marginal gesunken, und sie waren höher als in Ländern wie Großbritannien, die keine negativen Leitzinsen hatten", sagte De Guindos auf die Einführung des negativen Bankeinlagensatzes im Jahr 2015. Die Zinsen würden auf absehbare Zeit niedrig bleiben.

Tun könnte aus seiner Sicht aber die Politik etwas: Indem sie das Ringfencing von Liquidität und Kapital beendet, das sich nach der Finanzkrise eingebürgert hat und das grenzüberschreitende Fusionen unattraktiv macht.

In einigen Ländern müsse es aber auch noch einen internen Konsolidierungsprozess geben, sagte de Guindos und fügte - offenbar in Anspielung auf die gescheiterten Pläne für eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank - hinzu: "Mit Blick auf die Finanzstabilität ist entscheidend, dass die fusionierte Bank in der Lage ist, den Zusammenschluss erfolgreich durchzuführen, wobei eine Bank entstehen sollte, die langfristig Gewinn erwirtschaften kann."

