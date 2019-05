Bern (awp/sda) - Die Schweizerische Post und Swissmint haben am Mittwoch die Feierlichkeiten rund um 50 Jahre Mondlandung eingeläutet. In Bern präsentierten sie eine Sondermarke und eine Sondermünze. Die Universität Bern wird ihre Beteiligung an dem Spektakel von 1969 ab Ende Juni mit einem grossen Wissenschaftsfest feiern. ...

