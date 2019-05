Im April ist der Euro zum Schweizer Franken um 2,8 % gestiegen. Ähnliche Werte wurden zuletzt im Juli 2017 erreicht, als sich das Währungspaar in einer dynamischen Aufwärtsbewegung befunden hat.Allein diese Entwicklung deutet an, dass der Euro sich in einer neuen Trendwelle befinden könnte, die wir ja bereits seit Anfang...

