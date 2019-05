London und New York (ots/PRNewswire) - Salience Learning freut sich, seinen offiziellen Start bekannt geben zu dürfen. Bei dem neuen Unternehmen handelt es sich um eine Firma, die sich auf das Lernen und die Entwicklung im Bereich Life Sciences konzentriert. Es ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Blue Matter (www.bluematterconsulting.com), einer Firma für strategische Beratung für die Life-Sciences-Branche.



Zum Team von Salience Learning gehören ebenso Experten aus der Erwachsenenbildung wie erfahrene Fachleute aus der Biopharma-Branche. Mithilfe der Verbindung dieses Expertenwissens wendet das Unternehmen wissenschaftlich orientierte Bildungsansätze an, um Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences dabei zu helfen, ihre schwierigsten betrieblichen Herausforderungen zu meistern.



Der Geschäftsführer des neuen Unternehmens ist George Schmidt, der auch Managing Partner von Blue Matter ist. Zu den weiteren wichtigen Mitgliedern des Leitungsteams gehören Karen Foster, Leiterin des Bereichs Lernstrategien und Lösungen, sowie Krista Gerhard, Leiterin des Bereichs Kundenbetreuung.



George Schmidt sagte in diesem Zusammenhang: "Lern- und Entwicklungsteams stehen unter einem enormen Druck, wenn es darum geht, erkennbare Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb nachzuweisen, und wir wollen uns auf die drängendsten betrieblichen Herausforderungen, denen sich Life-Science-Unternehmen gegenübersehen, konzentrieren, damit diese Effekte sichtbar werden. Aber es geht noch darüber hinaus. Bei jedem Programm, das wir entwickeln, legen wir eine besonders starke Betonung auf die Anwendung der grundlegenden Prinzipien der Lernwissenschaften. Im heutigen Umfeld ist dies etwas, das häufig vergessen wird, obwohl wir wissen, dass hier der Schlüssel liegt, wenn man mithilfe des Lern- und Entwicklungsansatzes die größte Wirkung erzielen möchte."



Die Angebote von Salience Learning sind in drei Hauptgruppen aufgeteilt: 1.) Programme, die maßgeschneiderte und standardmäßige Lösungen mit Schwerpunkt auf die wichtigsten betrieblichen Anforderungen aus der Branche umfassen; 2.) Dienstleistungen, die sich auf die Unterstützung zur Durchführung von großen Veranstaltungen und Programmen konzentrieren; 3.) eine Strategie, die am Kunden orientierte Beratungsdienste umfasst, um die Effektivität von Organisationen aus dem Bereich Lernen und Entwicklung zu erhöhen und das Lernniveau innerhalb eines kompletten Unternehmens anzuheben.



Die Programme von Salience Learning sind darauf ausgelegt, Fachleute aus der Life-Science-Branche dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten zu kritischem Denken zu verbessern, in einem eng begrenzten Umfeld effektiver zu agieren, Daten im Hinblick auf bessere geschäftliche Ergebnisse effektiver zu nutzen und auf betrieblicher Ebene geschickter zu handeln.



Das Team von Salience Learning ist in den Vereinigten Staaten und in Europa tätig und es steht Kunden aus der ganzen Welt zur Verfügung. Seine Website findet sich unter www.SalienceLearning.com.



