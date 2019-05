Der US-Luftfahrtkonzern Boeing stellt nach den Abstürzen zweier 737-Max-Flugzeuge und angesichts einer drohenden Klagewelle seine Rechtsabteilung neu auf. Der bisherige Chefjustiziar J. Michael Luttig wird sich ab sofort ganz der rechtlichen Aufarbeitung der Unglücke in Indonesien und Äthiopien widmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte.

Luttig soll Vorstandschef Dennis Muilenburg und den Verwaltungsrat künftig in einer neu geschaffenen Position als Rechtsberater in der 737-Max-Krise unterstützen. Luttig leitete seit 2006 Boeings Rechtsabteilung. Luttigs Nachfolger als Chefjustiziar wird Brett Gerry, der sich bislang um Boeings Geschäfte in Japan kümmerte.

Boeing droht nach den Flugzeugabstürzen, bei denen insgesamt 346 Menschen starben, großer rechtlicher Ärger. Der Konzern ist mit Schadenersatzklagen von Angehörigen der Todesopfer konfrontiert. Zudem wird ermittelt, ob bei der Zulassung der Unglücksflieger alles mit rechten Dingen zuging. Auch Anleger haben schon geklagt.

Für Boeing ist der Fall besonders brenzlig, weil eine Fehlfunktion bei einer eigens für die 737-Max-Maschinen entwickelten Steuerungssoftware nach ersten Untersuchungsberichten als womöglich entscheidende Ursache der Abstürze gehandelt wird. Bei einem Herstellerfehler stünde Boeing vor großen Haftungsrisiken./hbr/DP/he

