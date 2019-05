Houston (ots/PRNewswire) - Bluware Corp., die digitale Innovationsplattform für seismische Daten, kündigt heute die Übernahme der Kalkulo AS an, deren Geschäftssitz Oslo ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 als gewerbliches Tochterunternehmen des Simula Research Laboratory, hat Kalkulo umfassende und langfristige Forschungs- und Entwicklungskooperationen (F&E) mit Equinor® und anderen hoch angesehenen Energieunternehmen abgeschlossen. Als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet Computational Modeling und Forschung und Entwicklung bietet Kalkulo umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Machine Learning, Data Science und High Performance Cloud Computing.



Ottar Hovind, Director des Simula Innovation erklärte: "Wir freuen uns auf das nächste Wachstumsstadium. Es gibt viele Synergien mit den aktuellen Möglichkeiten von Bluware. Gemeinsam werden wir unter Verwendung neuer digitaler Technologien dabei unterstützen, einige der größten Probleme anzugehen, die die Energiewirtschaft gegenwärtig beschäftigen."



"Kalkulo hat stets das Ziel, modernste Computerforschung auf den Gebieten geologische und geophysiologische Modellierung in Mehrwert für den Endnutzer umzuwandeln. Mit der Technologie von Bluware werden wir in der Lage sein, uns zum Vorteil bestehender und neuer Kunden um herausfordernde Probleme zu kümmern", sagt Dr. Are Magnus Bruaset, CEO der Kalkulo.



"Wir freuen uns sehr darüber, unsere Kräfte mit denen Kalkulos zu vereinen. Die Qualität ihres Teams, ihrer Technologien und ihrer Kunden passt perfekt zu den Stärken von Bluware. Es wird bei dieser Übernahme ein beträchtlicher Mehrwert für unsere Kunden geschaffen" erklärt Dan Piette, CEO der Bluware.



Das Knowhow von Kalkulo in den Bereichen Machine Learning, Data Analysis und Computational Modeling ergänzt sich mit dem Schwerpunkt von Bluware, es Öl- und Gasunternehmen zu ermöglichen, riesige Datenmengen in unternehmerischen Mehrwert umzusetzen. Der in dieser Übernahme geschaffene Mehrwert wird eine umfassende und skalierbare Softwareplattform und Interactive Deep Learning Microservices sowie Beratungserfahrung auf den Markt bringen, die es E&P-Unternehmen ermöglicht, ihre Vorhaben zur digitalen Transformation voranzubringen.



Die Belegschaft von Kalkulo wird in Oslo, Norwegen mit Bluware zusammenarbeiten und gemeinsam ein führendes Unternehmen bilden, das bereit ist, Kunden in Europa mit branchenweit führender Kompetenz und Technologie zu unterstützen.



Renevo Capital Limited diente der Kalkulo AS als exklusiver Finanzberater.



Informationen zu Bluware Corp.



Die Bluware Corp. ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das es Öl- und Gasunternehmen ermöglicht, geschäftliche Innovation unter Verwendung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning zu fördern, um die herausforderndsten Probleme der petrotechnischen Welt zu lösen. Die Headwave-Softwareplattform von Bluware wird von einigen der bekanntesten Namen der E&P-Branche verwendet, um die digitale Transformation und Cloud-Initiativen zu beschleunigen. Besuchen Sie www.bluware.com.



Informationen zu Kalkulo AS



Kalkulo wurde im Jahr 2006 als gewerbliches Tochterunternehmen des Simula Research Laboratory gegründet. Während es die ursprüngliche Mission von Kalkulo war, sich im Rahmen einer umfassenden und langfristigen F&E-Kooperation mit Equinor® um die technologische Entwicklung zu kümmern, wuchs das Unternehmen und verfügt nun über ein vielfältiges Kundenportfolio, das hauptsächlich aus dem Energiesektor stammt. Während Kalkulo vor allem im Öl- und Gas-Sektor aktiv ist und fortschrittliche Methoden für das Computational Modeling und die Datenanalyse anbietet, sind wir ebenfalls an der Entwicklung von Softwarelösungen in den Bereichen erneuerbare Energie und Umweltüberwachung beteiligt. Besuchen Sie www.kalkulo.no.



Informationen zu Renevo Capital Limited



Renevo Capital Limited bietet Kunden aus dem Bereich TMT unabhängige M&A- und Privatkapital-Beratungsdienste an. Renevo sticht im Wettbewerb hervor, da sich das Team aus ehemaligen Unternehmern, Verantwortungsträgern für große Unternehmensabteilungen und Investmentbankern zusammensetzt. Besuchen Sie www.renevocap.com.



OTS: Bluware Corp. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134464 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134464.rss2



Pressekontakt: marketing@bluware.com