Laut den Analysten der National Bank of Canada könnte der Euro im kommenden Monat an Wert gewinnen, da sich die wirtschaftliche Situation voraussichtlich verbessern wird. Wichtige Zitate: "Die Berichte über das BIP und die Beschäftigung werden die Europäische Zentralbank entlasten, die in einigen Quartalen kritisiert worden war, weil sie ihr Anleihenkaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...