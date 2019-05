Die britische Premierministerin hat Gavin Williamson entlassen. May habe das Vertrauen in ihren Verteidigungsminister verloren, teilte ihr Büro mit.

Die britische Premierministerin Theresa May hat Verteidigungsminister Gavin Williamson entlassen. Ihr Büro teilte am Mittwoch mit, die Regierungschefin habe das Vertrauen in Williamson verloren. Hintergrund ist ein Treffen des nationalen Sicherheitsrates zum chinesischen Telekommunikationsunternehmen Huawei, ...

