London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, ein von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründeter kreativer Thinktank, startet seinen nächsten offenen globalen Aufruf in den sozialen Medien.



BE OPEN bittet die Teilnehmer, ihre Vision auf möglichst anschauliche Art und Weise zu präsentieren. Damit möchte der Thinktank innovative Ansätze finden und neue kreative Verbindungen zwischen Menschen überall auf der Welt knüpfen.



BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zu kreativer Innovation nicht auf die Kunst- und Designbranche beschränkt ist. Die Reihe von Online-Wettbewerben richtet sich an kreative Denker auf der ganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag finden und sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umsetzen können.



Dieses Mal lädt die offene Ausschreibung mit dem Titel "BEOPENWorkPlace" Menschen aus allen Lebensbereichen ein, Bilder ihrer Arbeitsplätze im ganz allgemeinen Sinne zu teilen. Wie sieht der Ort aus, an dem Sie Inspiration und neue Ideen finden? Was gibt es dort, das Ihnen hilft, sich zu konzentrieren und motiviert zu bleiben? Wie arrangieren Sie den Ort? Was sind die kleinen Details, die ihn zu Ihrem Ort machen?



Schicken Sie uns die Bilder, die diese Fragen beantworten, über Instagram (https://www.instagram.com/beopenfuture/) mit dem Hashtag BEOPENWorkPlace , als eine Möglichkeit, die Fähigkeit von Menschen zu feiern, die Realität um sich herum kreativ zu interpretieren.



Der Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019. Der Sieger wird von den Mitgliedern der BE OPEN-Community aus den Finalisten unter allen Einsendungen mit der höchsten Anzahl von "Gefällt mir"-Angaben durch Instagram-Nutzer ausgewählt. Der oder die Gewinner/in erhält einen Preis von 300 EUR.



BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Thinktank, dessen Mission es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Die kulturelle und gesellschaftliche Initiative wurde von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet. BE OPEN hat sich zum Ziel gesetzt, kreatives Denken durch ein System aus Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Master-Classes und kulturellen Events nutzbar zu machen.



Pressekontakt: BE OPEN Kommunikations- und Pressestelle Lilia Valieva Tel.: 007 495 937 2362 press@beopenfuture.com