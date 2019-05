Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter von Create-Sell-Deliver-Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen, hat einen Vertrag über den Verkauf des Unternehmens an Hansen Technologies, den in Australien ansässigen Anbieter von Abrechnungs-, Datenverwaltungs- und Kundendienstlösungen, geschlossen

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gibt den Verkauf des Unternehmens an Hansen Technologies, einem führenden Anbieter von Abrechnungs-, Datenverwaltungs- und Kundendienstlösungen für die Energie-, Wasser-, Pay-TV- und Kommunikationsbranchen, bekannt. Nach dem Verkauf gehen die Eigentumsrechte an Sigma Systems vollständig auf Hansen über. Hansen Technologies ist ein an der australischen Börse (Australian Stock Exchange, ASX:HSN) gelistetes Börsenunternehmen.

Im heutigen, stark disruptiven Umfeld suchen Dienstleister gezielt nach Wegen, um Produkt- und Serviceinnovation zu beschleunigen und ihr Unternehmen mit dem Ziel in eine digitale Organisation umzuwandeln, neue innovative Produkte schneller zu entwickeln, reibungslos in dem von Kunden bevorzugten Vertriebskanal zu verkaufen und die zugesicherten Dienste zu erbringen. Die Übernahme von Sigma und die daraus entstehenden Produktangebote der beiden Unternehmen sollen das Leistungsversprechen von digitaler Serviceinnovation über die Ertragsrealisierung bis hin zum Kundendienst für die Zielkunden in den Bereichen Kommunikation, Medien, IoT, Energie und Versorgungsunternehmen stärken und erweitern. Der Zusammenschluss dieser beiden wachstumsstarken Unternehmen resultiert in einer stärkeren Organisation mit umfassendem Know-how, einem breit gefächerten Pool an kompetenten Lieferspezialisten, erweiterten F&E-Aktivitäten und einer größeren Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten in den Schlüsselindustrien.

Andrew Hansen, Chief Executive Officer bei Hansen Technologies, kommentierte: "Ich heiße Sigma Systems herzlich als Mitglied der Hansen Technologies Group willkommen. Diese Akquisition ist ein wichtiger, strategischer Schritt bei der Erweiterung unseres Leistungsversprechens für die Kommunikations-, Pay-TV- und Energiebranchen. In den vergangenen zehn Jahren haben wir unsere außergewöhnliche Wachstumsstrategie über Akquisitionen vorangetrieben und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 in den letzten 4 Jahren erreicht. Die Eingliederung von Sigma Systems stärkt unsere Fähigkeit, unserem Kundenstamm mehrwertige Lösungen zu bieten, und schafft neue Expansionsmöglichkeiten durch das Cross-Selling der Softwarelösungen von Sigma an unseren umfangreichen Kundenstamm in der Energiebranche."

Tim Spencer, Chief Executive Officer bei Sigma Systems, erklärte: "Nach über 23 Jahren erfolgreicher Arbeit für die Kommunikationsbranche schlagen wir mit Stolz das nächste Kapitel in der Geschichte von Sigma auf. Im letzten Jahr hat Sigma eine aggressive Wachstumsstrategie durch stärkeren Fokus auf Produkt- und Cloudeinführung, Wachstum in benachbarten Schlüsselindustrien und eine weiterentwickelte Markteinführungs-Partnerstrategie verfolgt. Die Übernahme von Sigma durch Hansen Technologies verbindet zwei starke Unternehmen, schafft ein starkes, kombiniertes Leistungsversprechen und beschleunigt die Umsetzung der Strategie von Sigma. Wir freuen uns auf neue Chancen, für die Kunden von Sigma und Hansen sowie für die Aktionäre des neuen Unternehmens Mehrwert zu schaffen."

Die Übernahme von Sigma Systems ist auf den 31. Mai 2019 festgelegt. Weitere Informationen über Sigma Systems, seine preisgekrönten Produkte und Services sowie die Bestellung von Next Done Nowerhalten Sie unter www.sigma-systems.com, oder senden Sie eine E-Mail an info@sigma-systems.com.

Weitere Informationen über Hansen Technologies erhalten Sie unter www.hansencx.com.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies ist ein international führender Anbieter von Abrechnungs-, Datenmanagement- und Kundendienstlösungen. Die Hansen Technologies Group beschäftigt über 1000 Experten und verfügt über umfangreiches Know-how aus über 40 jährigen Erfahrungen. Mit den bewährten und skalierbaren Lösungen sowie den innovativen und flexiblen Angeboten können die über 500 Kunden von Hansen kosteneffektive und durchgängige Geschäftsinitiativen zur Optimierung der Erfahrungen ihrer Kunden durchführen.

Hansen betreibt weltweit Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Deutschland, Niederlande, Australien, Neuseeland, China, Argentinien, Südafrika und in den USA, die Kunden in über 80 Ländern betreuen. www.hansencx.com

