Trotz Druck aus dem Weißen Haus wird die Federal Reserve den Leitzins wohl nicht anrühren. Die Anleger sehen dem Zinsentscheid gelassen entgegen.

Die Anleger an der Wall Street haben sich vor dem Zins-Entscheid der US-Notenbank am Mittwoch zurückgehalten. Zwar trieb Apple die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq an, nachdem der iPhone-Hersteller für das laufende Quartal einen höheren Umsatz voraussagte als von Analysten erwartet.

Gleichwohl warteten die Anleger auf den Entscheid der Fed. Trotz Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen, wird die Fed wohl nicht an den Schlüsselsätzen rütteln und weiterhin eine abwartende Haltung einnehmen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids minimal höher bei 26.603 Punkten. Der S&P-500 lag unverändert bei 2945 Zählern, der Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...