Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wichtigste Frage in dieser Woche wird sein, was die Federal Reserve auf ihrer Zinssitzung am Mittwoch machen wird, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.An der Zinsschraube werde sie zwar (wahrscheinlich) nicht drehen, aber die zur Aktualisierung anstehenden Projektionen sollten durchaus das veränderte Marktumfeld widerspiegeln. So dürften mittlerweile einige der US-Notenbanker für Ende 2019 eine Zinssenkung präferieren und einige derjenigen, die zuletzt (im März) noch eine Anhebung vorhergesagt hätten, diese nun zurücknehmen. Nicht ganz auszuschließen sei damit sogar, dass der Median entsprechend um 25 Basispunkte zurückgehe. Vermutlich werde zudem der im März für das kommende Jahr noch erwartete Rate Hike ganz wegfallen. ...

