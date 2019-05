Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, aber ihre Beurteilung des Wirtschaftswachstums etwas angehoben. Wie aus dem nach zweitägiger Beratung des Offenmarktausschusses FOMC veröffentlichten Statement hervorgeht, herrscht in dem Gremium in Bezug auf die Inflationsentwicklung eine noch vorsichtigere Einschätzung als zuvor. Die FOMC-Mitglieder stimmten geschlossen dafür, den Fed-Funds-Zielsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent zu belassen.

Zugleich beschlossen sie aber eine Senkung des Satzes für Überschusseinlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,49) Prozent. Damit soll der Anstieg der Fed Funds Rate gestoppt werden.

May 01, 2019 14:12 ET (18:12 GMT)

