Mainz (ots) - Kleines Quiz am Anfang: Was ist der Unterschied zwischen den USA und Deutschland? In den USA probiert man eine innovative Technologie aus (die man übrigens dort entwickelt hat) und steuert dann gegebenenfalls nach, ohne großes Geschrei. In Deutschland debattiert man über eine Technologie (die nicht in Deutschland entwickelt worden ist) und zerredet diese, bevor man sie überhaupt ausprobiert hat. Geschweige denn, dass man sie kennt. Eben "German Angst". Beispiel E-Roller. So gibt es Kritik aus den Bundesländern, dass diese neuen, flinken und geräuschlosen Fortbewegungsmittel auf den Bürgersteigen zur Gefahr werden könnten. Zwar sollte man die Bedenken gerade älterer Menschen sowie von Seh- und Gehbehinderten Ernst nehmen. Doch dies hatte der Bundesverkehrsminister ja bereits getan, indem er die leistungsstärkeren Roller vom Trottoir verbannt hatte und ansonsten nur Schritttempo erlaubt hatte. Das heißt: Der Großteil der E-Roller wird ohnehin erst gar nicht auf den Bürgersteigen fahren dürfen, sondern nur auf den Fahrradwegen. Wenn man zudem das große Fass aufmacht, dann sollte man auch mal über (erwachsene) Radfahrer reden, die Passanten auf den Bürgersteigen regelrecht über den Haufen fahren. Regeln und Verbote sind also das eine, Respekt voreinander das andere. Das kann klappen, wenn man eine entsprechende Kultur hat. Auch das ist in den USA zu beobachten, etwa in Los Angeles. Dort nimmt man im Straßenverkehr immer Rücksicht auf den jeweils schwächeren Verkehrsteilnehmer. Und das ist nun wirklich vorbildlich.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Zentraler Newsdesk Telefon: 06131/485946 desk-zentral@vrm.de