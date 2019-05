VertiGIS Ltd., ein heute gegründetes und von Battery Ventures unterstütztes Unternehmen, vereint die Kapazitäten von vier führenden Geoinformationssystem-(GIS)-Unternehmen, mit deren proprietären Technologien Kunden jeder Größe GIS- und Location Intelligence erfolgreich einsetzen können.

VertiGIS fokussiert auf vertikale GIS-Anwendungen für Kunden aus verschiedenen Regionen und Branchen und nutzt Technologie von Esri, dem weltweiten Marktführer im Bereich Location Intelligence, dessen ArcGIS Plattform die weltweit leistungsstärkste Kartierungs- und Raumanalyse-Software darstellt. VertiGIS beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter in Niederlassungen in sechs Ländern und bedient mehr als 1600 Kunden.

VertiGIS ist das Ergebnis des Zusammenschlusses von vier Unternehmen: AED-SICAD mit mehreren Niederlasssungen in Deutschland, Latitude Geographics mit Sitz in Victoria, Kanada, Dynamic Design Group mit Sitz in Österreich, der Schweiz und in Australien sowie Geocom Group mit Sitz in der Schweiz und in Deutschland.

"Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein erreicht zu haben und VertiGIS entstehen zu sehen", so Jon Brooks, CEO von VertiGIS. "Wir haben ein erstklassiges Team versammelt, das sich seit Jahrzehnten den Ruf erworben hat, Lösungen für einzigartige geschäftliche Herausforderungen zu finden. Durch diesen Zusammenschluss werden wir einer noch größeren Palette an Kunden, geografischen Regionen und Branchen zu Diensten sein können."

Das Team von Jon Brooks ist auch auf andere Weise anerkannt: drei der ursprünglichen VertiGIS-Unternehmen sind auch Teil der Elitegruppe der "Platinum Partners" von Esri.

"Die klare Unternehmensphilosophie von VertiGIS bezüglich der Nutzung von Esri-Technologie und Partnern zur Bereitstellung attraktiver Branchenlösungen ist direkt mit unserer Gesamtmission ausgerichtet", fügte Robert Laudati hinzu, Director of Global Partners Alliances bei Esri. "Darüber hinaus sind wir durch das anhaltende Engagement von VertiGIS für den Erfolg unserer Kunden ermutigt und freuen uns, das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum unterstützen zu können."

VertiGIS bietet derzeit die Produkte und Lösungen Geocortex, UT for ArcGIS, 3A for ArcGIS, ConnectMaster und GEONIS, die von Versorgungsunternehmens-, Landmanagement- und Telekommunikations-spezifischen Rahmenwerken und Angeboten bis hin zu Tools und Kapazitäten zur Entwicklung zielgerichteter Mobil- und Internet-Kartierungsanwendungen reichen.

"Mit dem weiteren Wachstum von VertiGIS werden neue Produkte und Services hinzukommen. Unmittelbar werden wir aber weiter darauf fokussieren, unsere Kunden zu bedienen und die Gelegenheiten und Effizienzen nutzen, die wir als Teil unserer neuen Organisation beisteuern können", erläuterte Jon.

Über VertiGIS:

VertiGIS bietet ein Sortiment führender Software und Lösungen, mit denen Organisationen weltweit die Leistung von GIS für sich einsetzen können. Die branchen- und produktübergreifenden Angebote sind speziell darauf ausgerichtet, die einzigartigen Anforderungen verschiedener Rechtsgebiete zu erfüllen. Rahmenwerk-basierte Tools zur Unterstützung der Entwicklung georäumlicher Informationsanwendungen durch die Erweiterung von ArcGIS von Esri sind nur einige der Möglichkeiten, mit denen VertiGIS Branchenfachleuten dabei helfen kann, mithilfe von Location Intelligence erfolgreich zu arbeiten. AED-SICAD, Geocortex, Dynamic Design und Geocom sind alle Teil der Marke VertiGIS. Folgen Sie uns auf Twitter (@VertiGIS). Weitere Informationen finden Sie unter www.vertigis.com.

Über Battery Ventures:

Battery Ventures investiert in kategoriedefinierende Unternehmen auf dem neuesten Stand der Technik in Märkten wie Software und Services, Internet-Infrastruktur, Verbraucher-Internet, Mobil- und Industrietechnologien. Die Firma wurde 1983 gegründet und unterstützt Unternehmen in verschiedenen Phasen von Seed- bis zu Private-Equity-Investitionen. Sie investiert global von Niederlassungen in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York aus. Weitere Informationen auf Twitter (@BatteryVentures) und auf www.battery.com.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer im Bereich Geoinformationssystem-(GIS)-Software, Location Intelligence und Kartierung, ist Anbieter der Esri Geospatial Cloud, der leistungsstärksten georäumlichen Cloud auf dem Markt. Seit 1969 unterstützt Esri Kunden dabei, das volle Potential von Daten auszuschöpfen, um die Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu optimieren. Heute wird Esri-Software von mehr als 350.000 Unternehmen und Organisationen eingesetzt, darunter die weltweit größten Städte, die meisten Staatsregierungen, 75 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 7000 Hochschulen und Universitäten. Im Rahmen seiner Pionierleistungen und seines Engagements im Bereich georäumlicher Informationstechnologie entwickelt Esri fortgeschrittene Lösungen für die digitale Transformation, das Internet der Dinge (IoT) und die erweiterte Analytik. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Jason Kolt, Director of Marketing

Tel.: +1 250 381 8130

E-Mail: jkolt@geocortex.com