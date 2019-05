Konnektivität für das Internet der Dinge zur Unterstützung von Unternehmen in ganz Europa



Dublin (ots/PRNewswire) - EchoStar Mobile, (NASDAQ: RNET), ein führender Anbieter von ultra-sicheren, intelligenten Netzwerklösungen, haben heute ihre Partnerschaft zum Ausbau und Vertrieb der IP-basierten mobilen Satellitendienste (Mobile Satellite Services, MSS) von EchoStar Mobile bekanntgegeben, um den europäischen Kundenstamm von RigNet mit Sprach- und Datendiensten zu versorgen.



RigNet wird über den S-Band-Kommunikationssatelliten EchoStar XXI (mit ergänzender Bodenkomponente) kostengünstig Geräte und sichere, zuverlässige Konnektivität anbieten und ist in allen 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zugelassen.



Die Ausrüstung für das mobile Netzwerk von EchoStar, einschließlich der erweiterten IP-Sprach- und Datenterminals, wird von der EchoStar-Tochter Hughes Network Systems, LLC.



Informationen zu EchoStar



Die EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein erstklassiger, weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die Satellitenkommunikation. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood, Colorado und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinen Geschäftsbereichen Hughes Network Systems und EchoStar Satellite Services ein Vorreiter für sichere Kommunikationstechnik.



Weitere Informationen finden Sie auf echostar.com auf Twitter.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542439/Echostar_Mobile_Logo.jpg



OTS: EchoStar Mobile Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121470 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121470.rss2



Pressekontakt: Clive Newport EchoStar Mobile Limited +44(0) 1908 425 378 c.newport@echostarmobile.co.uk



Lee M. Ahlstrom Senior Vice President und Chief Financial Officer RigNet, Inc. Tel: +1 (281) 674-0699