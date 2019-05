Paul J. Martins übernimmt die Rolle des Vorsitzenden des Beirats von MNX Global Logistics

MNX Global Logistics ("MNX") hat heute John Labrie mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Executive Officer ernannt. MNX gab auch bekannt, dass Paul J. Martins, seit 2014 CEO von MNX, weiterhin aktiv an der Gestaltung der Strategie von MNX als Vorsitzender des MNX-Beirats beteiligt sein wird.

"Der Vorstand und Audax danken Paul für seine Verdienste um MNX, in deren Rahmen er das Unternehmen organisch in neue Märkte und weltweit durch Akquisitionen erfolgreich ausgebaut hat. Mit einem strategischen Plan, MNX durch Akquisitionsmöglichkeiten weiter auszubauen, verfügt John Labrie über die richtigen operativen Fähigkeiten und Führungsqualitäten, um diese Strategie umzusetzen", sagte David Wong, Managing Director bei Audax Private Equity.

Labrie war zuvor CEO von Network Global Logistics, dessen Express-Bereich 2018 von MNX übernommen wurde. Labrie war zuvor, seit der Übernahme durch XPO Logistics, auch in verschiedenen leitenden Positionen bei Echo Global Logistics und Con-way, Inc. tätig.

"Ich fühle mich geehrt und freue mich über diese Gelegenheit, diese außergewöhnliche Organisation von engagierten, leidenschaftlichen und kreativen Menschen zu leiten", sagte John Labrie. "Wir alle arbeiten zusammen, um die kritischsten logistischen Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, und ich setze mich dafür ein, MNX zu stärken, um die Position als Marktführer im Segment der zeitkritischen Logistik weiter zu festigen."

"Ich freue mich, MNX auch im nächsten Kapitel mit John weiter zu beraten", sagte Paul Martins. "In den letzten Jahren hat sich MNX zu einem führenden Anbieter von zeitkritischer Logistik für die Bereiche Gesundheitswesen, Medizin, Luftfahrt und andere spezialisierte Endmärkte entwickelt, und wir glauben, dass es gut positioniert ist, um seine Strategie zu beschleunigen", fuhr er fort.

Im Juli 2018 investierte Audax Private Equity in MNX mit dem Ziel, einen führenden unabhängigen Anbieter für zeitkritische Logistik zu schaffen. Das Unternehmen plant, sein Serviceangebot, seine Kompetenzen und seine Präsenz durch Investitionen in das Team und die Technologie sowie durch Akquisitionen weiter auszubauen.

Über MNX Global Logistics

MNX Global Logistics (www.mnx.com) ist ein weltweit führender Anbieter von spezialisierten, Express-Transport- und Logistikdienstleistungen. Zu den Kunden gehören multinationale Marktführer in den Bereichen Biopharmazie, Life Sciences, Medizinprodukte, Luftfahrt, Technologie und Unterhaltungsindustrie. Diese Unternehmen verlassen sich auf die außergewöhnliche Erfahrung von MNX beim Transport von kritischen Gütern in die ganze Welt.

Über Audax Private Equity

Die Audax Group ist ein führender Manager für alternative Investments mit Büros in Boston, New York und San Francisco. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen über 24 Milliarden US-Dollar Kapital in den Bereichen Private Equity und Private Debt aufgenommen. Audax Private Equity hat über 5 Milliarden US-Dollar in mehr als 120 Plattformen und 760 Add-on-Unternehmen investiert. Mit seinem disziplinierten Buy- Build-Ansatz will Audax Plattformunternehmen bei der Durchführung von Add-On-Akquisitionen unterstützen, die das Umsatzwachstum vorantreiben, den operativen Betrieb optimieren und den Eigenkapitalwert deutlich steigern. Mit mehr als 240 Mitarbeitern und über 100 Investmentexperten ist das Unternehmen ein führender Kapitalpartner für nordamerikanische mittelständische Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Audax Gruppe www.audaxgroup.com.

