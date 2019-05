B-Yond gab die Ernennung von Vince Molinaro zum Executive Advisor des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Vince wird eng mit dem Senior Leadership Team von B-Yond zusammenarbeiten, um das weitere Wachstum des globalen Geschäfts von B-Yond zu unterstützen.

Vince genießt weltweiten Erfolg mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Senior Management in der Kommunikationsdienstleister (CSP)-Branche und hat zuletzt ein Jahrzehnt erfolgreich die Führungsrolle als Executive Vice President und Chief Customer Officer bei Juniper Networks übernommen. Er war für die Leitung der strategischen und operativen Bereiche Vertrieb, Marketing, Partner, Kundenservice und Support bei Juniper verantwortlich.

Bevor er zu Juniper kam, bekleidete Vince leitende Führungspositionen in verschiedenen Technologieunternehmen wie Bell Laboratories, Lucent Technologies, Alcatel-Lucent und Internap Network Services. Er verfügt über langjährige nationale und internationale Erfahrung und hat große Unternehmen in ganz Europa und den USA geführt.

"Vin ist ein weltweit anerkannter und respektierter Senior Leader, der bekannt ist für sein Engagement unsere Kunden zum Erfolg zu führen, seinen "Challenger"-Ansatz zum Status quo und die Unterstützung von Unternehmen beim Setzen und Übertreffen ihrer Ziele durch die Nutzung ihres gemeinsamen Potenzials," so Ned Taleb, CEO von B-Yond. "Sein umfassendes Wissen über die CSP-Branche, geschäftliche Herausforderungen und seine Erfahrung was die Weiterentwicklung von CSPs angeht, machen ihn zu einer unverzichtbaren Ergänzung unseres Führungsteams. Ich freue mich, ihn an Bord zu haben."

"Ich freue mich über diese Chance und darauf, ein so schnell wachsendes und innovatives Unternehmen wie B-Yond zu unterstützen. CSPs haben sich auf die Cloud-Reise begeben, und die KI-Netzwerk-Automatisierungsplattform von B-Yond ist einzigartig konzipiert, was die Umstellung auf Cloud-Delivery-Services beschleunigt," sagte Vince. "Darüber hinaus verfügt B-Yond über ein hervorragendes Führungsteam und ich freue mich darauf, sie dabei zu unterstützen, profitables Wachstum zu erzielen."

Über B-Yond

B-Yond ist ein schnell wachsendes, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Softwareunternehmen für die Netzwerkautomatisierung, das globale Kommunikationsdienstleister bei der Optimierung und Monetarisierung ihrer Netzwerkinfrastruktur und Geschäftsprozesse unterstützt.

Während CSPs Initiativen zur digitalen Transformation durchführen und Netzwerke komplexer und dynamischer werden, bietet B-Yond eine einzigartige Kombination aus zum Patent angemeldeter KI-Technologie, Networking-Domain-Expertise und bewährter Bereitstellungserfahrung bei einigen der größten CSPs der Welt, um ihnen zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

