Schon bevor Uber das Börsenparkett überhaupt betritt, kündigte PayPal an, mit einer Investition in dreistelliger Millionenhöhe bei dem Fahrdienstvermittler einzusteigen. Die beiden Unternehmen haben gemeinsam Großes vor.Größter Börsengang der FinanzgeschichteNicht mehr lange, bis Uber den mit Spannung erwarteten Gang an die Börse wagen wird - dieser dürfte wohl Anfang Mai erfolgen. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, liegt die Preisspanne zwischen 44 und 50 US-Dollar pro Aktie. ...

