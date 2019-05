Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UA: Under Armour am 1.5. -4,55%, Volumen 172% normaler Tage , APA: Apache Corp. am 1.5. -3,65%, Volumen 120% normaler Tage , TEX: Terex am 1.5. -3,60%, Volumen 346% normaler Tage , FIT: Fitbit am 1.5. 1,70%, Volumen 191% normaler Tage , AABA: Altaba am 1.5. 1,92%, Volumen 98% normaler Tage , L5A: Canadian Solar am 1.5. 3,25%, Volumen 96% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Canadian Solar L5A 20.630 3.25% Altaba AABA 76.840 1.92% Fitbit FIT 5.370 1.70% Terex TEX ...

