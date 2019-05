elumeo SE: elumeo SE verschiebt Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses und Jahresabschlusses um maximal vier Wochen und verlegt ordentliche Hauptversammlung DGAP-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung elumeo SE: elumeo SE verschiebt Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses und Jahresabschlusses um maximal vier Wochen und verlegt ordentliche Hauptversammlung 02.05.2019 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR elumeo SE: elumeo SE verschiebt Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses und Jahresabschlusses um maximal vier Wochen und verlegt ordentliche Hauptversammlung Berlin, 2.5.2019 ISIN: DE000A11Q059 WKN A11Q05 Börsenkürzel: ELB LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74 Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Nachdem die elumeo SE am 29. April 2019 zunächst nur ungeprüfte Konzernzahlen zum Geschäftsjahr 2018 vorab veröffentlicht hat, sollte am 6. Mai 2019 die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses erfolgen. Bislang war die Gesellschaft in Abstimmung mit dem verantwortlichen Prüfungspartner des Abschlussprüfers, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, davon ausgegangen, dass rechtzeitig bis zu diesem Termin die Prüfungshandlungen abgeschlossen sein werden. Nunmehr hat die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der elumeo SE jedoch mitgeteilt, dass der geplante Termin wegen des Vorliegens unvorhersehbarer Ereignisse nicht eingehalten werden kann und noch nicht feststeht, zu welchem Termin statt dessen die Prüfungshandlungen abgeschlossen sein werden. Hintergrund sind noch offene Fragen im Prüfungsprozess, die u.a. mit ausländischen Gesellschaften von Ernst & Young zu klären sind. Vor diesem Hintergrund verschiebt die elumeo SE die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 um maximal vier Wochen. Auch die nachfolgenden Termine für die Veröffentlichung der Mitteilung zum 1. Quartal 2019 sowie die bislang für den 18. Juni 2019 geplante Hauptversammlung müssen in Folge dessen verschoben werden. Der Finanzkalender wird angepasst, sobald die neuen Termine feststehen. Die elumeo SE geht weiterhin davon aus, dass die am 29. April 2019 vorab veröffentlichten ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2018 ohne wesentliche Veränderungen im geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 enthalten sein werden. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Mitteilende Person beim Emittenten; elumeo SE Geschäftsführender Direktor (Finanzen) Bernd Fischer Kontakt: elumeo SE Investor Relations Claudia Erning Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). 02.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 806283 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 806283 02.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A11Q059 AXC0033 2019-05-02/07:01