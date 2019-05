Börsianer müssen sich nach dem Maifeiertag durch eine Flut von Quartalszahlen kämpfen. Zudem wirken die geldpolitischen Aussagen der Fed nach, die sich vorerst weiter geduldig gibt. Dort hatten die Kurse am Mittwoch nach Aussagen der US-Notenbank zur Inflation nachgegeben, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq.

Die Indikation für den Dax ist entsprechend leicht niedriger: Der Broker IG taxierte den Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Viertelprozent tiefer auf 12 312 Zähler. Damit setzt sich die Konsolidierung des Dax unter 12 400 Punkten fort. Von den asiatischen Märkten gibt es am Morgen keine nennenswerten Impulse, an der Börsen in Japan wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Aus dem Dax legen die Gesundheitsdienstleister Fresenius und FMC sowie Volkswagen Ergebnisse vor. Hinzu kommen viele Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe sowie aus den USA./bek/mis

ISIN DE0008469008

AXC0038 2019-05-02/07:17