The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA W311 XFRA DE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACC EQ00 EQU EUR Y

CA M7Q7 XFRA GB00BJ1F4N75 MICRO FOCUS INTL LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA IUSW XFRA IE00BJ5JPJ87 ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLD EQ00 EQU EUR Y

CA 9CK XFRA KYG2122A1094 CHINA KEPEI ED. DL-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA DVW1 XFRA MHY1968P1218 DANAOS CORP. DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA M7Q8 XFRA US5948374039 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N EQ00 EQU EUR Y

CA MDBE XFRA LU1852211991 UBS ETF-S.D.B.B A HGDEOA EQ01 EQU EUR Y