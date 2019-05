The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0100128385 WORLD BK 09/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BRL7661 NORDLB IS. 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG8449WAB03 ST.GRID OVERS.I. 14/19 BD01 BON USD N

CA TLNE XFRA XS1148359356 TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SMQ6 LBBW STUFENZINS 13/19 NK BD02 BON NOK N

CA XFRA USU86759AH71 SUNOCO LP/F. 19/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0426738976 ORSTED 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA RL5D XFRA XS0925022872 RABOBK NEDERLD 13/19 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS0985263150 CN CITIC BK I.13/24FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1064100115 JPMORGAN CHASE 14/19 FLR BD02 BON EUR N

CA BZZA XFRA XS1064774778 BANK OF MONTREAL 14/19MTN BD02 BON EUR N