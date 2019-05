FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.178 EUR

FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.089 EUR

I8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 0.710 EUR

PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.143 EUR

5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.143 EUR

MCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.022 EUR

36T XFRA SGXE21576413 GENTING SG LTD. DL -,10 0.013 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.342 EUR

HK51 XFRA BMG2345T1099 CONCORD NW ENERGY HD-,01 0.002 EUR

KP5 XFRA NO0003079709 KITRON ASA NK 0,1 0.041 EUR

GIW XFRA AU000000API4 AUSTRALIAN PHARMA INDS 0.024 EUR

S2B XFRA NO0010612450 SELVAAG BOLIG AS NK 2 0.258 EUR

WML2 XFRA NO0010576010 WILH.WILHELM.HLDG B NK 20 0.258 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN

3JDA XFRA GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC LS -,001 0.046 EUR

0QW XFRA GB0001638955 WETHERSPOON (J D) LS-,02 0.046 EUR

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.022 EUR

KTMI XFRA AT0000KTMI02 KTM INDUSTRIES AG 0.300 EUR