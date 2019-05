FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.366 EUR

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.357 EUR

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.589 EUR

TII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.687 EUR

TEO XFRA US8792732096 TELECOM ARGENT. B ADR/5 0.308 EUR

RTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.439 EUR

N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.793 EUR

N1O XFRA US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 2.327 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.107 EUR

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.178 EUR

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.045 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.562 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.330 EUR

FOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 0.688 EUR

CFSL XFRA US1912411089 COCA-COLA FEMSA L ADR/10 0.687 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.401 EUR

3CV XFRA US1266331065 CVR PARTNERS L.P. 0.062 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.669 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.865 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.437 EUR

LHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.010 EUR

NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.010 EUR

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.010 EUR

VZ8 XFRA SG1T06929205 CHINA AVIATION OIL SD-,25 0.029 EUR

U1O XFRA SG1S83002349 UOL GROUP LTD. SD 1 0.115 EUR

OCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 0.151 EUR

4LJ XFRA SG1J21887414 UOB-KAY HIAN SD-,10 0.031 EUR

FRTB XFRA SE0000105116 ACANDO AB B SK 1,25 0.136 EUR

ADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.300 EUR

FOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.068 EUR

RRTL XFRA LU0061462528 RTL GROUP 3.000 EUR

AJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.016 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.214 EUR

TIH1 XFRA ID1000111800 PT TIMAH TBK RP 50 0.002 EUR