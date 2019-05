FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C7C XFRA US18451C1099 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01

MKL XFRA NO0004822503 ATEA ASA NK 1

HP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW

IYP XFRA CH0325094297 INVESTIS HOLDING SF-,10

1DP XFRA NO0010816093 ELKEM ASA NK 5

DAB XFRA NO0003021909 ABG SUND.COL.HLD.A NK-,23

TFS XFRA GG00B1RMC548 TETRAGON FINL GRP DL-,001

2QE XFRA SE0010468124 2CUREX AB SEK-,10