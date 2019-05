FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CSX1 XFRA US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1

AXI XFRA FR0000051732 ATOS SE NOM. EO 1

M3Z XFRA CH0025343259 COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1

SLW XFRA CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

FTO XFRA CH0009320091 FEINTOOL INTL HOLDG NAM

021 XFRA CH0239229302 SFS GROUP AG NA. SF-,10

8TM XFRA NZTMEE0003S8 TRADE ME GROUP LTD

2FZ XFRA SE0008348072 ALELION ENERG SYST AB

A7P XFRA FR0010397760 AUPLATA EO -,08

2F0 XFRA SE0010048884 FAGERHULT AB SK-,57