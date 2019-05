FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Börsianer müssen am Donnerstag zahlreiche Quartalszahlen von Unternehmen sowie geldpolitische Aussagen der US-Notenbank Fed verdauen. So hatten die Aussagen der Fed, die mit Blick auf die Zinsen vorerst geduldig bleibt, die US-Börsen belastet. Die Indikation für den Dax ist entsprechend leicht niedriger: Der Broker IG taxierte den Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Viertelprozent tiefer auf 12 312 Zähler. Damit setzt sich die Konsolidierung des Dax unter 12 400 Punkten fort.

USA: - SCHWÄCHER - Aussagen von Notenbankpräsident Gerome Powell zur Inflationsentwicklung haben am Mittwoch Hoffnungen auf eine mögliche Leitzinssenkung in diesem Jahr konterkariert. Die US-Börsen drehten daraufhin in die Verlustzone. Der US-Dollar legte deutlich zu und am Rentenmarkt stiegen die Renditen. Im frühen Geschäft noch hatte der marktbreite S&P 500 bei rund 2954 Punkten ein Rekordhoch erklommen. Unter anderem hatte ein überraschend positiv ausgefallener Quartalsbericht von Apple für gute Stimmung gesorgt. Letztendlich schloss der S&P 500 0,75 Prozent tiefer mit 2923,73 Punkten. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Minus von 0,61 Prozent auf 26 430,14 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Während die Börsen in Tokio und in Festland-China am Donnerstag geschlossen blieben, zeichnete sich an den übrigen Börsen Asiens ein überwiegend gemischtes Bild. In Hongkong stieg der Hang Seng um 0,66 Prozent. Händler verwiesen nach einem entsprechenden Medienbericht auf abermalige Hoffnung, dass die USA und China zeitnah eine Einigung im Handelsstreit bekannt gegeben könnten. Während es etwa in Indien und Korea ebenfalls Kursgewinne gab, fiel der australische Markt angesichts teils niedrigerer Rohstoffpreise etwas zurück.

DAX 12 344,08 +0,13%

XDAX 12 365,32 +0,20%

EuroSTOXX 50 3514,62 +0,00%

Stoxx50 3195,07 -0,14%

DJIA 26 430,14 -0,61%

S&P 500 2923,73 -0,75%

NASDAQ 100 7751,847 -0,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,11 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12076 +0,10%

USD/Yen 111,5475 +0,15%

Euro/Yen 125,033 +0,22%

ROHÖL:

Brent 72,01 -0,17 USD

WTI 63,14 -0,16 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 27,39 (25,22) EUR - 'OUTPERFORM'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 9 (9,50) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR KRONES AUF 98 (94) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 40 (48) EUR - 'BUY'

- WDH/BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 144 (126) EUR - 'HOLD'

- WDH/BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIB SOFTWARE AUF 20 (18) EUR - 'BUY'

- WDH/BOFA HEBT DWS AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 35,0 (27,5) EUR

- WDH/CFRA HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 100 (85) EUR - 'HOLD'

- WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 95 (90) EUR - 'HOLD'

- WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 127 (126) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 149 (148) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 97 (94) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 6,8 (5,1) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HOME24 AUF 7 (11) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JEFFERIES STARTET COMMERZBANK MIT 'HOLD' - ZIEL 8,10 EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT DELIVERY HERO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 51 (46) EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 144 (132) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 4,50 (3,00) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/MAINFIRST HEBT BEIERSDORF AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 105 (95) EUR

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 420 (390) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 90 (85) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 240 (234) USD - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 235 (230) USD - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN NIMMT VISA INC MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 188 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 49 (35) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 13 (12,50) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 5400 (5000) P - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 16,30 (16,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT INTESA SANPAOLO AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 1,85 (2,20) EUR

- CITIGROUP STARTET AIR FRANCE-KLM MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 11,50 EUR

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 17 (16) CHF - 'BUY'

- JPMORGAN NIMMT AB INBEV MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 82 EUR

- JPMORGAN NIMMT DIAGEO MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 3100 PENCE

- WDH/BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 620 (610) PENCE - 'BUY'

- WDH/CFRA SENKT ORANGE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15,0 (15,5) EUR

- WDH/CFRA SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 320 (330) PENCE - 'HOLD'

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3600 (3250) PENCE - 'OUTPERFORM'

- WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 50 (40) CHF - 'BUY'

- WDH/DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 92 (93) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 310 (320) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,30 (4,70) EUR - 'SELL'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 385 (400) PENCE - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,20 (5,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TAKEAWAY.COM AUF 86 (79) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 615 (625) PENCE - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 320 (330) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR AENA AUF 178 (170) EUR - 'BUY'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 39 (28) CHF - 'NEUTRAL'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 41 (39) EUR - 'BUY'

PRESSESCHAU

bis 06.15 Uhr:

- Berlin genehmigte seit 2006 Militärgüter in Höhe von 5,5 Milliarden Euro für Algerien, Neue Osnabrücker Zeitung

- Jede zweite überprüfte Krankenhausabrechnung falsch, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt: Pflegeschulen fehlen 400 Millionen Euro, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.30 Uhr:

- Telefónica Deutschland hinkt beim Netzausbau hinterher, HB, S. 1/16

- Miba hofft auf Ministererlaubnis zur Fusion mit Zollern, Gespräch mit Firmenchef F. Peter Mitterbauer, FAZ, S. 19

- Kanzleramt stoppt endgültig Scholz-Gesetzentwurf zur Grundsteuer, Bild

- Heftige Reaktionen auf Kühnerts Sozialismus-Ideen, Bild

- Chancen des Klimawandels, Gastbeitrag von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

- In Sprachkursen für Flüchtlinge läuft einiges schief - Deutschkenntnisse reichen der Wirtschaft oft nicht, FAZ, S. 15

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB Q1-Zahlen

07:00 CHE: Geberit Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg Q1 Trading Statement

07:15 CHE: Swisscom Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers Q2-Zahlen (08.30 h Call)

07:00 DEU: FMC Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando Q1-Zahlen (endgültig) (9.00 h Call)

07:00 DEU: Hamborner Reit Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas Q1-Zahlen

07:00 FRA: Veolia Environnement Q1-Zahlen

07:00 NLD: ING Group Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen Q1-Zahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: Hugo Boss Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group Q1-Zahlen

08:00 GBR: Coca-Cola Hellenic Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Reckitt Benckiser Q1 Interim Statement

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli Hauptversammlung

10:00 GBR: Dialog Semiconductor Hauptversammlung, London

10:30 CHE: UBS Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl AG Bilanz-Pk, Waiblingen

13:30 USA: Intercontinental Exchange Q1-Zahlen

14:00 USA: DowDuPont Q1-Zahlen

14:00 USA: Kellogg Q1-Zahlen

17:45 FRA: Axa Q1-Umsatz

22:30 USA: Gilead Sciences Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG Q1-Zahlen

FRA: Legrand Q1-Zahlen

USA: New York Times Q1-Zahlen

USA: Under Armour Q1-Zahlen

USA: Cigna Q1-Zahlen

USA: Dow Q1-Zahlen

USA: Activision Blizzard Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 03/19

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/19

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/19 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/19 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/19 (2. Veröffentlichung)

13:00 GBR: BoE Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Produktivität Q1/19 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/19 (endgültig)

HINWEIS

JPN / CHN: Feiertag, Börse geschlossen

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Generalanwalt am EuGH legt Schlussanträge zu Rechtsstreit zwischen

der Deutschen Bahn und österreichischen Verbraucherschützern vor

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze

März

Monatsvergleich -0,5 +0,5

Jahresvergleich +2,9 +4,7

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex

Industrie

April (Punkte) 51,2 50,9

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex

Industrie

April (Punkte) 47,8 47,4

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex

Industrie

April (Punkte) 49,6 49,6*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex

Industrie

April (Punkte) 44,5 44,5*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex

Industrie

April (Punkte) 47,8 47,8*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

13.00 Uhr

Bank of England

Zinsentscheidung 0,75 0,75

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 215 230

Produktivität ex Agrar Q1

Quartalsvergleich +1,5 +1,9

16.00 Uhr

Auftragseingang langl. Güter

März, final

Monatsvergleich --- +2,7

ex Transport

Monatsvergleich --- +0,4

Auftragseingang Industrie

März

Monatsvergleich +1,4 -0,5

ex Transport

Monatsvergleich --- +0,3°

WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX DIENST

- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr

- 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine

- 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA

- 08:20 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 2

