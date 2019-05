First Sensor AG: Q1 2019: Vorläufige Zahlen bestätigen Wachstums- und Profitabilitätsziele der First Sensor AG DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor AG: Q1 2019: Vorläufige Zahlen bestätigen Wachstums- und Profitabilitätsziele der First Sensor AG 02.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Q1 2019: Vorläufige Zahlen bestätigen Wachstums- und Profitabilitätsziele der First Sensor AG Nach vorläufigen Zahlen hat die First Sensor-Gruppe das erste Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz beläuft sich voraussichtlich auf rund 41 Mio. Euro und liegt damit rund 20 Prozent über dem Vorjahr. Dieser Umsatz konnte gegenüber dem Q1 2018 sowie gegenüber des Gesamtjahres 2018 mit einer weiter verbesserten Profitabilität realisiert werden. So wird das operative Ergebnis (EBIT) voraussichtlich 4 Mio. Euro erreichen. Das entspräche einer EBIT-Marge von 9,8 Prozent. Getrieben wurde das profitable Wachstum der ersten drei Monate durch kundenspezifische Lösungen und Standardsensoren für die Zielmärkte Industrial und Medical, in denen der Umsatz mit 22,2 Mio. Euro bzw. 9,8 Mio. Euro um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Q1 2018 gesteigert werden konnte. Dabei schreitet auch die Internationalisierung weiter voran: Sowohl in Nordamerika als auch in Asien stiegen die Umsätze um über 50 Prozent. Der Zielmarkt Mobility weist in einem geopolitisch weiter volatilen Umfeld aufgrund von Verschiebungen von Abrufen aus Rahmenverträgen zum Stichtag einen Umsatzrückgang von rund 1,4 Mio. Euro aus. Für den weiteren Verlauf des Jahres bestätigt der Vorstand die Erwartung, einen Umsatz zwischen 160 und 170 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 8,5 und 9,5 Prozent zu erzielen. Treiber werden dabei insbesondere Sensoren und Sensorlösungen der Produktgruppen Photonics und Pressure sein. Die Q1-Mitteilung 2019 wird am 14. Mai 2019 veröffentlicht. Über die First Sensor AG Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Druckfähiges Bildmaterial http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. 02.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 805815 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805815 02.05.2019 ISIN DE0007201907 AXC0058 2019-05-02/08:00