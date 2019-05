Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach dem Ausrufen neuer Margenziele und wegen erwogener Aktienrückkäufe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. In Szenarien rund um die Umsatz- und Gewinnentwicklung habe die Aktie im Maximum viel Luft nach oben bis 164 Euro, im pessimistischsten Fall könne sie aber nur bis 91 Euro fallen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie spiegele ihr Potenzial daher noch nicht angemessen wieder./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 09:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

