(shareribs.com) Washington 02.05.2019 - Die Förderung in den USA ist in der vergangenen Woche auf ein neues Hoch gestiegen. Ebenfalls deutlich gestiegen sind die Rohölbestände im Land. Die Ölpreise bleiben auf einem recht hohen Niveau. Wie das US-Energieministerium am Mittwoch bekanntgab, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 9,9 Mio. auf 470,6 Mio. Barrel angestiegen. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...