Die Privatbank Berenberg hat Intesa Sanpaolo von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 2,20 auf 1,85 Euro gesenkt. Der einstige "Darling der Börse" sei mittlerweile überbewertet, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das negative Konjunkturumfeld in Italien das weitere Ertragswachstum der Bank bremsen. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-05-02/08:26

ISIN: IT0000072618