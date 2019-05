Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Jahresbericht des Bremsenherstellers werde überschattet vom Abschied des bisherigen Konzernchefs Klaus Deller, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So kurz nach dem Börsengang wertet er den Rücktritt negativ, weil dieser mit seiner Erfahrung und Glaubwürdigkeit für Investoren das entscheidende Gesicht gewesen sei./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 20:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-05-02/08:34

ISIN: DE000KBX1006